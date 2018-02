Financiamento imobiliário sobe 214% em agosto As operações de financiamento imobiliário com recursos da poupança realizadas pelos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 979,28 milhões em agosto. O volume é 214,3% maior que o de agosto do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No acumulado de janeiro a agosto, o volume financeiro das operações chega a R$ 5,94 bilhões. De acordo com a Abecip, com as medidas de apoio ao setor, anunciadas pelo governo na última semana, poderá ser superada a estimativa do SBPE de operações totais no valor de R$ 8,5 bilhões este ano. Dos recursos desembolsados em agosto, a construção de novas unidades respondeu por R$ 499,56 milhões e a compra de unidades prontas por pessoas físicas, por R$ 479,72 milhões. Foram financiadas 11.495 unidades em agosto, 210,34% a mais que as do mesmo mês do ano passado. No ano, o financiamento abrangeu 73.112 unidades. No acumulado dos 12 meses encerrados em agosto, foram financiadas 99.749 unidades, equivalentes ao montante de R$ 7,9 bilhões. A Abecip informou, em nota, que os "resultados demonstram a decisão dos agentes financeiros de atender a toda a demanda de crédito imobiliário, mesmo num período adverso de captação líquida". Segundo a entidade, houve evasão de R$ 6,46 bilhões das contas de poupança este ano.