Finnair converte opções em pedidos firmes de jatos da Embraer A companhia finlandesa Finnair decidiu converter suas quatro últimas opções de compra de jatos da Embraer em pedidos firmes do modelo 190. O valor do negócio, a preço de lista, totaliza US$ 135 milhões. A encomenda inicial da Finnair, feita em julho de 2004, previa pedidos firmes de 12 jatos Embraer 170, com mais oito opções, que poderiam ser convertidas em outros modelos da família 170/190. A empresa fez mudanças na encomenda, trocando dois pedidos firmes do 170 pelo 190 e exerceu todas as oito opções pelo 190. Desta forma, a Finnair contará com uma frota de 20 aviões da Embraer, sendo 10 do modelo 170 e 10 do 190. ?Para nós, esta decisão da Finnair é a prova expressiva do sucesso da nossa família de EJets?, disse o vice-presidente executivo da Embraer para o Mercado de Aviação Comercial, Frederico Fleury Curado. Os jatos 190 da Finnair são configurados para acomodar até 100 passageiros. A primeira entrega do modelo para a empresa finlandesa está programada para dezembro. "Com as aeronaves da Embraer, pudemos lançar novos destinos e aumentar as freqüências em nossa malha européia, que oferece conexões convenientes para nossas rotas asiáticas?, disse o presidente e CEO da Finnair, Jukka Hienonen, em nota à imprensa. ?As cabines de comando dos modelos Embraer 170 e 190 são totalmente compatíveis entre si e ambos podem ser operados pelas mesmas tripulações.?