Fique de olho: Vencimento na BM&F já puxa o preço do dólar O vencimento dos contratos futuros de dólar só vencem no primeiro dia útil de maio - leia-se dia 2 -, mas a rolagem dos contratos para outros vencimentos já interfere no preço da moeda no mercado à vista. No mercado futuro da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o início das rolagens de contratos de dólar elevou o volume movimentado no pregão viva-voz em 68%, para US$ 12,28 bilhões, com 244.402 contratos. Segundo operadores, a tendência de queda do dólar não foi revertida, mas a alta de ontem - de 0,61%, levando o dólar comercial para R$ 2,127 - pode ser explicada pela alta das taxas de juros no mercado secundário de títulos do Tesouro dos Estados Unidos.