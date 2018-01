Fischer abre filial em Portugal A agência de publicidade Fischer América, do Grupo Total de Comunicação, inaugurou ontem sua filial em Portugal. E, de acordo com o presidente do Grupo Total, Eduardo Fischer, não se trata de uma mera experiência no país. 'Não se trata de experimentação', diz, diante da lembrança que algumas iniciativas do gênero, tentadas por algumas agências brasileiras, não vingaram. 'Há seis anos nosso grupo investe em internacionalização', diz. 'Portugal é apenas mais um passo nessa direção. Um projeto sólido que persegue o atendimento de clientes, muitos deles grupos com sedes na Europa. O próximo passo será abrir uma filial na Espanha, onde, certamente, estaremos já em 2007.' O sucesso da publicidade brasileira há alguns anos abriu as portas de mercados emergentes no segmento publicitário, como era o caso de Portugal logo após ter sido aceito na União Européia. Os índices de crescimento do país atraíram muitos investidores. Com isso, o país tornou-se endereço natural para alguns grupos publicitários brasileiros, como foi o caso da W/Brasil . Parceria A Fischer América já está presente em sete países da América Latina. Sua filial em Portugal foi aberta em parceria com a consultoria de marcas MyBrand. O Grupo Total ficou com 60% do capital social da nova empresa e a MyBrand, com 40%. A Fischer Portugal inicia atividades com um cliente, a operadora de telefonia móvel UZO, do Grupo Portugal Telecom. A UZO , na verdade, vinha sendo atendida informalmente pela Fischer há cerca de um ano. 'O trabalho de rápida consolidação da UZO em Portugal nos encorajou a estabelecer a nossa bandeira definitivamente neste país e a procurar novos negócios no mercado daqui para frente', diz Fischer. E, segundo o publicitário, nem bem abriu as portas e a agência já foi convidada para participar de sete concorrências em setores como bebidas, automotivo e financeiro. ' Ou seja, todos em que já temos ampla expertise', reforça ele. 'A Fischer América é reconhecidamente uma das agências mais criativas e eficazes do Brasil, com grandes 'cases' já realizados, inclusive aqui em Portugal, para a UZO', reforça o sócio e presidente-executivo da MyBrand, João Miguel Braz Frade. Parece que desta vez, até por contar com parceria de sócio consolidado por lá, a possibilidade de superar rapidamente a fase de ser uma experiência brasileira em terras lusas é grande.