Fitch atribui nota BB+ a Santander Banespa A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu ao Banco Santander Banespa nota BB+ para default (risco de inadimplência) de emissor em moeda estrangeira; B para moeda estrangeira de curto prazo; BBB- para default de emissor em moeda local; F3 para moeda local de curto prazo; AA+(bra) para longo prazo em escala nacional; F1+(bra) para curto prazo em escala nacional; C para individual e 3 para suporte. Em comunicado, a agência afirmou que a nota de default do emissor em moeda estrangeira é limitada pelo teto soberano de BB+, ao passo que a nota de default do emissor em moeda local é superior à classificação soberana de BB. As notas, segundo a Fitch, refletem o vigor e a importância estratégica das operações brasileiras para o Banco Santander Central Hispano, "bem como a convicção da Fitch de que o BSCH está totalmente comprometido com o desenvolvimento das vantagens competitivas do Santander Banespa. A nota individual é sustentada pela franquia local crescente do grupo e pelo suporte tecnológico e gerenciamento de risco oferecidos pelo BSCH." As informações são da Dow Jones.