Fitch aumenta ratings de 13 bancos brasileiros A agência de classificação de risco Fitch elevou ratings de 13 bancos brasileiros, após anunciar, mais cedo, que o teto do rating soberano do Brasil passou para "BB+". A nota soberana do Brasil, na Fitch, é "BB". Ou seja, a classificação soberana do País não mudou, mas com a elevação do teto, a agência pôde ampliar as notas dos bancos, que são limitadas pelo teto soberano. Além dos bancos brasileiros, a agência também melhorou as classificações de instituições financeiras de vários países. "Na grande maioria dos casos, a principal razão para os upgrades deve-se ao fato de os bancos pertencerem a matrizes fortes, embora no caso de instituições menores as elevações devam-se à solidez financeira intrínseca destes bancos, como demonstrado por seus ratings individuais", explica a Fitch em comunicado. Os bancos brasileiros cujos ratings foram elevados são os seguintes: Bradesco: Rating de probabilidade de inadimplência do emissor (IDR) em moeda estrangeira, de "BB" para "BB+"; Banco do Brasil: IDR passou de "BB" para "BB+" Banespa: IDR passou de "BB+" Banco Santander Brasil: IDR passou de "BB" para "BB+"; Banco Santander Meridional: IDR passou de "BB" para "BB+"; Banco Itaú Holding Financeira: IDR passou de "BB" para "BB+"; Banco Itaú: IDR passou de "BB" para "BB+"; Banco Itaú BBA: IDR passou de "BB" para "BB+"; Banco Pactual; O rating de IDR em moeda estrangeira "BB" foi colocado em observação positiva, devido ao processo de integração, em andamento, ao UBS; Pactual Overseas Corporation (POC): O rating de IDR em moeda estrangeira "BB" foi colocado em observação positiva, devido ao processo de integração, em andamento, ao UBS; Banco Safra: IDR passou de "BB" para "BB+"; Banco Votorantim: IDR passou de "BB" para "BB+"; Unibanco: IDR passou de "BB" para "BB+";