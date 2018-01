Fitch não muda rating da Lojas Americanas A agência de classificação de risco Fitch Ratings afirma que o rating nacional da segunda emissão de debêntures das Lojas Americanas não será afetado pela união entre a Americanas.com e o Submarino, anunciada na semana passada. "A Fitch entende que não haverá alteração na qualidade de crédito da companhia no momento da fusão e que a possibilidade de captura de relevantes sinergias poderá incrementar a futura geração operacional de caixa consolidada das Lojas Americanas (da qual a Americanas.com é subsidiária". Em comunicado, a agência destaca ainda que a contribuição do braço de comércio eletrônico no consolidado da Lojas Americanas SA (LASA) foi de 37,3% no período de janeiro a setembro de 2006. Ainda de acordo com a Fitch, a alavancagem da Americanas após a conclusão do processo de fusão não sofrerá alteração. "A alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida ajustada/Ebitda, ficará praticamente em linha com o perfil apresentado antes da fusão, com elevação de 2,7 vezes para 2,8 vezes, com base nos últimos 12 meses". A agência lembra, no entanto, que o potencial ganho de R$ 800 milhões em sinergias, anunciados pelas empresas quando do anúncio da fusão, é elevado em relação ao porte de atividade da B2W (nome da companhia resultante da união de Americanas.com e Submarino). "Tal captura será um desafio e não foi incorporada na análise do perfil creditício", diz a Fitch.