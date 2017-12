Fluxo Cambial é aguardado pelo mercado São Paulo, 03 de maio - O resultado do fluxo cambial de abril é o dado mais aguardado hoje pelos investidores, pois indica a atratividade da economia brasileira para o capital estrangeiro. É destaque também a estimativa do Departamento de Energia norte-americano sobre estoques de petróleo. BC/Câmbio - O Banco Central divulga o resultado do fluxo cambial do mês de abril. O dado representa a soma do resultado da balança comercial e do fluxo financeiro de recursos para o País. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia e o American Petroleum Institute (API) divulgam às 11h30 suas estimativas para o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 28 de abril. EUA/Indústria - O Departamento do Comércio divulga às 11 horas o indicador de encomendas à indústria em março. EUA/Serviços - O Instituto de Gestão de Oferta (ISM) divulga às 11 horas o índice de atividade no setor de serviços em abril. Europa/Desemprego - Às 6 horas, a União Européia divulga a taxa de desemprego e o índice de preços ao produtor da zona do euro em março. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (banco central dos EUA), Ben Bernanke, fala às 13 horas sobre "revitalização de comunidades" durante a Anacostia Economic Summit, em Washington. Às 9h30, o presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, discursa durante evento em Northbrook (Illinois). EUA/Títulos - Às 10 horas, o Tesouro dos EUA divulga o calendário de leilões de títulos para refinanciamento no segundo trimestre. Brasil/Balanços - Aços Villares, Cemig, Gerdau, Iochpe-Maxion e Submarino divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre do ano. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Devon Energy, Prudential Financial, Qwest Communications International, Sunoco e Time Warner divulgam seus informes financeiros do trimestre passado. Europa/Balanços - As empresas européias BG Group e British American Tobacco (Reino Unido), Deutsche Bank e BMW (Alemanha) e Fiat (Itália) divulgam seus resultados financeiros relativos ao primeiro trimestre de 2006.