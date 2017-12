Fluxo cambial em 9 dias fica positivo em US$ 4,12 bi O fluxo cambial (diferença entre entradas e saídas de recursos do país) de 9 dias úteis de maio estava positivo em US$ 4,120 bilhões, de acordo com informação divulgada hoje pelo Banco Central. Em igual período do ano passado, o fluxo havia ficado negativo em US$ 177 milhões. Com o dado parcial, o fluxo acumulado no ano passou a ficar positivo em US$ 22,421 bilhões. O valor já é superior aos US$ 18,819 bilhões de todo o ano de 2005. Na parcial de maio, o fluxo financeiro (operações financeiras) voltou a ficar positivo em US$ 983 milhões, com US$ 7,155 bilhões de ingressos e US$ 6,172 bilhões de saídas de recursos. Em igual período do ano passado, o fluxo financeiro havia ficado negativo em US$ 1,748 bilhão, com US$ 4,364 bilhões de saídas e US$ 2,617 bilhões de entradas. No segmento comercial (importações e exportações), o fluxo ficou positivo em US$ 3,137 bilhões, nos mesmos nove dias úteis de maio, com US$ 5,857 bilhões em câmbio para exportação, e US$ 2,720 bilhões de câmbio para importação. Em igual período do ano passado, o fluxo comercial tinha ficado positivo em US$ 1,571 bilhão, com US$ 4,159 bilhão de câmbio para exportação e US$ 2,588 bilhões em câmbio para importação.