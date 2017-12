Fluxo cambial fica positivo em US$ 609 milhões em abril O Banco Central (BC) informou hoje que o fluxo cambial do país(diferença entre entrada e saída de recursos do país) ficou positivo em US$ 609 milhões em abril. O valor é inferior ao resultado positivo de US$ 7,993 bilhões registrado em março, mas ainda é superior aos US$ 531 milhões de fluxo positivo registrado em abril de 2005. No período de janeiro a abril, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 18,301 bilhões. Em igual período do ano passado, o resultado positivo do fluxo cambial havia ficado em US$ 8,884 bilhões. No resultado de abril, o BC registrou um fluxo cambial financeiro negativo em US$ 2,715 bilhões, com US$ 13,844 bilhões de saídas e US$ 11,128 bilhões de ingressos. Em abril de 2005, o fluxo cambial financeiro tinha ficado negativo em US$ 2,976 bilhões, com US$ 11,372 bilhões de saídas e US$ 8,396 bilhões de entradas. O resultado negativo do fluxo financeiro de abril quebrou uma seqüência de dois meses de números positivos. Em março, o fluxo cambial financeiro havia ficado positivo em US$ 2,456 bilhões, com US$ 17,252 bilhões de entradas e US$ 14,797 bilhões de saídas. Já o fluxo comercial (diferença entre importações e exportações) de abril ficou positivo em US$ 3,325 bilhões, com US$ 10,116 bilhões de câmbio para exportação e US$ 6,792 bilhões para importação. Em abril do ano passado, o fluxo comercial tinha ficado positivo em US$ 3,507 bilhões, com US$ 8,846 bilhões em câmbio para exportação e US$ 5,339 bilhões para importação. Em março último, o fluxo comercial tinha ficado positivo em US$ 5,537 bilhões, com US$ 12,334 bilhões de câmbio para exportação e US$ 6,797 bilhões para importação. O BC também informou que a posição comprada em câmbio dos bancos terminou o mês passado em US$ 3,742 bilhões. O valor é US$ 1,861 bilhão menor do que a posição comprada de US$ 5,603 bilhões registrada em março. A variação indica que o BC pode ter comprado dólares em mercado durante o mês passado em um valor acima do fluxo cambial ocorrido em abril (US$ 609 milhões).