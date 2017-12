Fluxo de dólares para o país é o maior desde 98 O fluxo de dólares para o País em fevereiro ficou positivo em US$ 7,750 bilhões, registrando o maior resultado desde março de 1998, quando atingiu US$ 10,331 bilhões. O dado, divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central, apontou ainda que, com o resultado de fevereiro, o total acumulado neste ano passou a ser de US$ 9,699 bilhões, ante US$ 5,283 bilhões no mesmo período do ano passado. De acordo com o BC, o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 2,815 bilhões em fevereiro. A última vez em que o fluxo financeiro ficou positivo foi em fevereiro de 2005, quando somou US$ 420 milhões. Pelos dados do BC, os ingressos de recursos pelo segmento financeiro somaram US$ 16,813 bilhões e as saídas somaram US$ 13,998 bilhões. Em janeiro, os ingressos financeiros ficaram US$ 13,631 bilhões e as saídas, US$ 14,831 bilhões. Comercial Pelo segmento comercial, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 4,935 bilhões em fevereiro ante um fluxo comercial positivo em janeiro de US$ 3,149 bilhões. Em fevereiro de 2005, o resultado havia ficado positivo em US$ 3,519 bilhões. Em fevereiro último, as contratações de câmbio para exportação somaram US$ 10,582 bilhões e as para importações ficaram em US$ 5,647 bilhões. Em janeiro, as contratações de câmbio para exportação ficaram US$ 9,410 bilhões e as para importações em US$ 6,261 bilhões.