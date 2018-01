Foco de hoje é inflação, aqui e nos EUA São Paulo, 17 de fevereiro - Os indicadores de inflação concentram as atenções de hoje. Fipe/IPC - A Fipe divulga, às 7 horas, o IPC da segunda quadrissemana de fevereiro. Na prévia anterior o IPC subiu 0,20%. FGV/IGP-M - A FGV divulga, às 8 horas, a segunda prévia do IGP-M de fevereiro. Na pesquisa passada, o IGP-M foi de 0,03%. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de janeiro. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 12h45, o índice de sentimento do consumidor preliminar de fevereiro.