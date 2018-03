Foco dos investidores pode ficar nas vendas do varejo americano São Paulo, 12 de janeiro - A começar pelos dados de vendas no varejo que saem no fim da manhã, a agenda de indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos conta hoje com índices relevantes - como preços das importações e dados de estoques de empresas norte-americanas - que podem definir tendências nos mercados. Mas isso só poderá ser possível caso o preço do petróleo não volte a cair forte como nos últimos dias. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de vendas no varejo em dezembro. EUA/Importações - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador de preços das importações em dezembro. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de estoques das empresas em novembro. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 17 horas, o resultado das contas do governo federal do país em dezembro. EUA/Fed - A presidente do Federal Reserve Bank de Boston, Cathy Minehan, discursa, às 16 horas, na conferência "2007 Vermont Economic Outlook", em Burlington (Vermont). IPCA/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro e do fechamento de 2006.