Foco dos investidores se volta para relatório de trabalho nos EUA Os resultados do relatório sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e o índice de sentimento do consumidor de Michigan são a preocupação do dia. Isso porque esses dados podem indicar se há ou não contração da atividade econômica no país. Nesta semana, ADP Employer Services previu que o número de postos de trabalho criados pelo setor privado dos EUA pode ter chegado a 158 mil em novembro. Já os especialistas esperam +110 mil vagas. No Brasil, destaque para o IPCA. EUA/Emprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados do nível de emprego em novembro. EUA/Consumidor - A universidade de Michigan divulga, às 13 horas, o índice de sentimento do consumidor preliminar de dezembro. IPCA/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira semana de dezembro.