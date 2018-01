Foco em Índice de atividade e fala de Bernanke São Paulo, 05 de junho - O desempenho da economia norte-americana continua no foco das atenções dos investidores, que querem saber se o desaquecimento econômico dos Estados Unidos é suficiente para aplacar a inflação ou se o país corre risco de entrar na rota da estagflação. A oscilação de hoje deve ficar por conta da fala do presidente do Fed, Ben Bernanke, em uma conferência. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 9h30, o índice de atividade do setor de serviços nos Estados Unidos de maio. EUA/Bernanke - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, e o vice-presidente do Banco Central do Japão, Toshiro Muto, discursam durante a conferência monetária internacional da American Bankers Association, em Washington. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de maio. A expectativa de analistas consultados pela Agência Estado é que o indicador feche o mês entre -0,20% e -0,08%. Em abril, a inflação na cidade de São Paulo foi de 0,01%. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, primeira prévia de junho da balança comercial. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anuncia, ao meio-dia, os detalhes do próximo leilão primário de títulos de 10 anos.