Focus, balança comercial e dados corporativos são destaque São Paulo, 15 de maio - A semana começa com a divulgação, como de costume, da pesquisa semanal Focus do Banco Central e da balança comercial. Além disso, são esperados balanços financeiros de algumas empresas brasileiras, européias e norte-americanas. BC/Focus O Banco Central divulga, a partir das 8 horas, a pesquisa semanal Focus, feita com 100 instituições financeiras, com a previsão de diversos indicadores da economia brasileira, como IPCA, taxa Selic, câmbio, entre outros. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, a balança comercial da segunda semana de maio. IBGE/Emprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Emprego e Salário de março. Brasil/Balanços - As empresas brasileiras Acesita, Banco do Brasil, Bradespar, Cedro, Celesc, Cia Hering, Company, Copasa, Cyrela, Mangels, Sabesp, Saraiva e Vigor divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre de 2006. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 9h30, o índice de atividade industrial regional Empire State referente a maio. EUA/Fluxo de capitais - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 10 horas, os dados do fluxo de capitais de e para o país em março. EUA/Balanços - As empresas dos Estados Unidos Agilent Tech. Inc. e Target Corp divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre de 2006. Europa/Balanços - As companhias européias Alitalia (Itália), Dresdner Bank (Alemanha) e Sogecable (Espanha) divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre de 2006.