Focus: Câmbio cai de R$ 2,15 para 2,14 no fim do mês As projeções de mercado para a taxa de câmbio no final deste mês caíram de R$ 2,15 para R$ 2,14, segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada hoje à tarde. Esta foi a quinta queda seguida destas previsões, que estavam em R$ 2,29 há quatro semanas atrás. Para o fim do ano, as previsões de taxa de câmbio seguiram a mesma tendência de queda e recuaram de R$ 2,30 para R$ 2,25. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,39. As estimativas de taxa média de câmbio para este ano, por sua vez, recuaram de R$ 2,26 para R$ 2,24. Esta foi a quinta queda consecutiva destas previsões, que estavam em R$ 2,33 há quatro semana atrás. Para o fim de 2007, as expectativa de taxa de câmbio recuaram de R$ 2,42 para R$ 2,40. Esta foi a terceira redução seguida destas previsões, que estavam em R$ 2,50 há quatro semanas. As estimativas de taxa média de câmbio para o próximo ano, por sua vez, caíram de R$ 2,38 para R$ 2,35. Esta foi a quarta queda consecutiva destas estimativas, que estavam em R$ 2,45 há quatro semanas.