Focus e Balança Comercial são destaque São Paulo, 20 de fevereiro - Com o feriado do Dia do Presidente (President´s Day) nos Estados Unidos, a atenção dos investidores nesta segunda-feira vai se concentrar na agenda econômica brasileira, com destaque para a pesquisa semanal Focus e a divulgação da balança comercial da terceira semana de fevereiro. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga, a partir das 8h30, a pesquisa Focus. No documento semanal de mercado, o BC traz a mediana das estimativas de cerca de 100 instituições financeiras para os principais indicadores macroeconômicos. Balança Comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior, divulga, a partir das 10 horas, a balança comercial da terceira semana de fevereiro. Na pesquisa anterior, a balança comercial registrou um superávit de US$ 881 milhões. LTN/LFT - O Tesouro realiza leilão de compra de Letras do Tesouro Nacional (LTN) - títulos prefixados - e de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - pós-fixados corrigidos pela variação da Selic.