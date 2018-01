Focus e balança são assuntos de hoje São Paulo, 6 de fevereiro - Os assuntos de hoje para o mercado financeiro são a pesquisa Focus e a balança comercial semanal. Para a pesquisa Focus, espera-se poucas mudanças em relação às projeções da semana anterior, com exceção do câmbio e da própria balança comercial. Também deve chamar atenção os indicadores da indústria nacional relativos ao mês de dezembro. Focus - O documento que é divulgado semanalmente pelo Banco Central nas segundas-feiras a partir das 8h30 traz as projeções de cerca de cem instituições financeiras. CNI - Os indicadores da indústria nacional relativos ao mês de dezembro serão divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria. Em comparação a novembro, outros indicadores antecedentes mostraram crescimento.