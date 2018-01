Focus e balança são destaques São Paulo, 13 de fevereiro - Em um dia sem a divulgação de indicadores econômicos nos Estados Unidos, os destaques da agenda são a pesquisa Focus e o resultado da balança comercial brasileira. Focus - O Banco Central divulga, às 8 horas, a pesquisa semanal Focus, contendo previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga esta manhã o resultado da balança comercial relativo à segunda semana de fevereiro. NTN-B - O Tesouro Nacional fará leilão de venda, em duas etapas, de até 8 milhões de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), papéis indexados pelo IPCA. Serão sete vencimentos. LTN - O Tesouro também fará hoje um leilão de troca de até 1 milhão de Letras do Tesouro Nacional (LTNs) com vencimento em 1 de janeiro de 2008 por Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-F) com mesma data de vencimento. Swap cambial - O Banco Central fará leilão de até 4.550 contratos de swap cambial reverso, com cinco vencimentos diferentes. O valor financeiro é de cerca de US$ 227,5 milhões. EUA/Fed - Às 13 horas, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Sandra Pianalto, discursa durante evento em Cleveland (Ohio). Balanços - As empresas TAM, Sadia e Submarino divulgam hoje seus balanços referentes a 2005. Rossi - A Rossi Residencial divulga hoje o preço final para sua oferta primária e secundária de ações. A faixa de preços sugerida pela companhia vai de R$ 19 a R$ 23.