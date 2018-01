Focus: Investimento direto fica em US$ 15 bi em 2006 As projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) em 2007 ficaram estáveis em US$ 16,30 bilhões, segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada hoje de manhã. Apesar da estabilidade, o valor esperado ainda é superior aos US$ 16,10 bilhões projetados há quatro semanas atrás. Para este ano, as previsões de fluxo de IED ficaram estáveis em US$ 15 bilhões pela oitava semana consecutiva. Apesar disso, integrantes do próprio mercado acreditam que este valor poderá surpreender e chegar a US$ 17 bilhões.