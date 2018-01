Focus: Juro médio para 2006 cai de 15,80% para 15,69% As projeções de mercado para a taxa média de juros neste ano (Selic média) caíram de 15,80% para 15,69% na pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada hoje de manhã. Esta foi a segunda queda seguida destas previsões, que estavam em 15,94% há quatro semanas. Para o fim do ano, as projeções de juros seguiram estáveis em 15% pela sexta semana consecutiva. Para 2007, as previsões de taxa média de juros recuaram pela segunda semana seguida e caíram de 14,30% para 14,29%. Para o final de 2007, as estimativas de taxa de juros recuaram de 13,63% para 13,50%. Com esta segunda queda seguida, as previsões voltaram aos mesmos 13,50% projetados há quatro atrás.