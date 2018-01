Focus: Juro para março de 2006 é estimado em 16,50% As projeções de mercado para a taxa de juros em março ficaram em 16,50%, segundo o relatório semanal Focus do Banco Central, divulgado hoje de manhã. O porcentual estimado embute a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) venha a cortar os juros em 0,75 ponto porcentual na reunião dos dias 7 e 8 de março. Para o fim do ano, as previsões de juros ficaram estáveis em 15% pela sétima semana consecutivas. As estimativas de taxa média de juros para este ano, em contrapartida, recuaram de 15,69% para 15,66%. Esta foi a terceira queda seguida destas previsões, que estavam em 15,91% há quatro semanas. Para o final de 2007, as expectativas de juros não mudaram e continuaram em 13,50%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 13,75%. As estimativas de taxa média de juros para o próximo ano recuaram, ao mesmo tempo, de 14,29% para 14,25%. Esta foi a terceira redução consecutiva destas expectativas, que estavam em 14,39% há quatro semanas atrás.