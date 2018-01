Focus mantém previsão de Selic de 15% em dezembro As projeções de mercado para a taxa de juros no fim de 2006 ficaram estáveis em 15% segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada hoje de manhã. Esta foi a quarta semana consecutiva em que as previsões de juros para o fim do ano não mudaram. As previsões de taxa média de juros para este ano também não se alteraram e prosseguiram em 15,91%. Há quatro semanas, estas expectativas estavam em 15,92%.