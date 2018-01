Focus pode ajudar a esclarecer dúvidas sobre juros As projeções do mercado financeiro que o Banco Central (BC) divulga podem ajudar a definir posições dos investidores e também a esclarecer dúvidas sobre o comportamento da taxa básica de juros brasileira, a Selic, em 2007. Isso porque os dados que vão constar da pesquisa semanal Focus do BC serão os primeiros a saírem após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana passada, que deixou dúvida entre especialistas sobre o rumo da Selic. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus com as previsões de economistas sobre diversos indicadores econômicos como IPCA, Selic e câmbio. Balança/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial do dia 4 ao dia 8 de dezembro. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, 8 horas, a primeira prévia de dezembro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). Indústria/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da produção industrial regional de outubro. EUA/Atacado - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de vendas e estoques no atacado em outubro. EUA/China - O escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR) divulga relatório sobre o desempenho da China no cumprimento de suas obrigações perante a Organização Mundial do Comércio (OMC).