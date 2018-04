Focus pode apontar evolução da inflação brasileira São Paulo, 23 de abril - A tendência para a inflação deve ser de queda, na opinião de alguns analistas. Isso poderá ser sinalizado hoje com a divulgação do IPC-S da terceira quadrissemana do mês, além da pesquisa semanal Focus, divulgada pelo Banco Central (BC). A expectativa é que a Focus, que traz a previsão de especialistas sobre os principais indicadores da economia brasileira, aponte alguma pista sobre a evolução da inflação. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana de abril. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da terceira semana de abril. Bovespa/Novo Mercado - A CR2 Empreendimentos Imobiliários estréia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Chicago divulga, às 9h30 (de Brasília), o índice de atividade industrial nacional de março.