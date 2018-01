Focus pode indicar grau de influência da volatilidade nos mercados São Paulo, 12 de março - Inflação brasileira é o assunto que pode dominar o centro das discussões nas mesas de operação, com a ausência de indicadores macroeconômicos a serem divulgados hoje nos Estados Unidos. Para começar, os investidores ficarão conhecendo a primeira prévia de março da inflação na cidade de São Paulo, seguida pelas previsões de economistas para diversos indicadores econômicos importantes por meio da pesquisa Focus. No levantamento, um das questões que os participantes de mercado mais querem desvendar é até que ponto a recente volatilidade pode afetar a condução da política monetária do Brasil. Também será divulgada a primeira parcial deste mês do IGP-M. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de março. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a primeira prévia de março do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da segunda semana de março. Balanços/Brasil - Camargo Corrêa, Medial Saúde, PDG Realty e Guararapes divulgam balanços no Brasil. EUA/Orçamento - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 15 horas (de Brasília), o resultado das contas do governo em fevereiro.