Focus pode trazer nova revisão para apostas da Selic de janeiro São Paulo, 15 de janeiro - Como hoje mercados, bancos e órgãos do governo dos Estados Unidos não abrem por conta do feriado ao Dia de Martin Luther King Jr., resta aos investidores acompanharem os indicadores macroeconômicos divulgados no Brasil. E o foco deverá ficar na Pesquisa Focus, do Banco Central (BC), que poderá trazer revisões para as estimativas de economistas de instituições financeiras para a taxa básica de juros do País, a Selic, deste mês. Isso porque na sexta-feira passada, a alta de 0,48% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de dezembro, levou alguns especialistas a revisarem para cima suas expectativas de inflação para janeiro. O resultado endossou as apostas de ritmo mais lento de queda da Selic. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Emprego/IBGE O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial de Emprego e Salário de novembro. Comércio/IBGE O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Comércio de novembro. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da segunda semana de janeiro.