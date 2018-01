Focus: Previsão de PIB para 2005 sobe para 2,35% As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado subiram de 2,33% para 2,35%, segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada hoje de manhã. Apesar do aumento, o porcentual estimado é inferior aos 2,60% esperados pelo próprio BC ao final do ano passado. O resultado efetivo, entretanto, só será conhecido na próxima sexta-feira, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o PIB fechado de 2005.