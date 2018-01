Focus: Previsão do PIB 2007 cai de 3,55% para 3,50% As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 caíram de 3,55% para 3,50%, segundo o relatório semanal Focus do Banco Central, divulgado hoje de manhã. Com a queda, as projeções voltaram ao mesmo patamar esperado em pesquisa feita há quatro semanas. As estimativas de crescimento da produção industrial para o próximo ano seguiram a mesma tendência de queda e recuaram de 4,25% para 4,13%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,25%. Para este ano, as projeções de expansão do PIB permaneceram estáveis em 3,50% pela 41º semana consecutiva. Apesar da estabilidade, o porcentual é menor do que os 4% esperados pelo próprio BC. As expectativas de aumento da produção industrial neste ano, por sua vez, ficaram estáveis em 4% pela terceira semana seguida. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,05%.