Focus: Projeção da Selic fica em 16% em março As projeções de mercado para a taxa de juros em março ficaram estáveis em 16,50%, segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada hoje à tarde. A estimativa embute a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) venha a cortar os juros em mais 0,75 ponto porcentual na reunião da próxima semana. Para o fim do ano, as estimativas de juros caíram de 14,75% para 14,50%. Esta foi a segunda queda seguida das previsões, que estavam em 15% há quatro semanas atrás. Em contrapartida, as expectativas de taxa média de juros para este ano aumentaram de 15,59% para 15,66% ao ano. Para o fim de 2007, as estimativas de taxa de juros ficaram estáveis em 13,50% pela terceira semana consecutiva. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 13,63%. As expectativa de taxa média de juros para o próximo ano recuaram, ao mesmo tempo, de 14,10% para 14,01%. Esta foi a quinta queda seguida destas previsões, que estavam em 14,30% há quatro semanas atrás.