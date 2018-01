Focus: Superávit comercial sobe para US$ 40 bi As projeções de mercado para o superávit da balança comercial neste ano subiram de US$ 39 bilhões para US$ 40 bilhões segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada na manhã de hoje. Esta foi a sexta elevação seguida destas previsões, que estavam em US$ 37 bilhões há quatro semanas. Apesar da alta, as estimativas de superávit em conta corrente para este ano ficaram estáveis em US$ 8 bilhões, mesmo número projetado em pesquisa feita há quatro semanas. Para 2007, as previsões de superávit da balança comercial aumentaram de US$ 33,70 bilhões para US$ 34 bilhões. Esta foi a segunda alta seguida destas estimativas, que estavam em US$ 33 bilhões há quatro semanas. Mesmo com a alta, as expectativas de superávit em conta corrente para o próximo caíram de US$ 5 bilhões para US$ 4,50 bilhões. Apesar de menor, o valor projetado ainda é superior aos US$ 4,20 bilhões estimados há quatro semanas.