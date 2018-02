Fokker-100 da TAM faz pouso de emergência após perder porta Um Fokker-100 da TAM que iria do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Galeão, no Rio de Janeiro, retornou a Congonhas depois de perder uma das portas após a decolagem. Os 79 passageiros do vôo 3040, que decolou às 13h47, não sofreram ferimentos e já foram transferidos para um outro avião, seguindo para o Rio de Janeiro. A porta caiu em algum ponto do final da pista de decolagem e, no momento, técnicos a procuram. O pouso de retorno a Congonhas foi tranqüilo. A TAM deverá emitir uma nota oficial ainda hoje sobre o ocorrido. O incidente não atrapalhou as operações em Congonhas, conforme a Infraero. A aeronave já foi recolhida para um hangar da TAM.