Ford investirá US$ 1,83 bi em veículos híbridos no Reino Unido A montadora norte-americana Ford Motor vai investir 1 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,83 bilhão) no Reino Unido nos próximos cinco a seis anos, afirmou o vice-presidente executivo de operações na Europa, Lewis Booth, em entrevista à BBC. O investimento irá para o desenvolvimento de carros híbridos, de baixo consumo de combustível, que são movidos por uma combinação de gasolina e baterias recarregáveis, e também de modelos movidos a diesel e gasolina apenas. "Temos 9.500 engenheiros trabalhando no Reino Unido, cerca de 35 mil funcionários no total, e este é nosso investimento", disse Booth. Ele negou que a Ford tenha ficado para trás na corrida para produzir motores com baixo nível de consumo de combustível. Ainda segundo Booth, o investimento será feito em todas as marcas da Ford, que incluem a Jaguar e a Land Rover. As informações são da Dow Jones.