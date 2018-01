Ford muda comando no Brasil A direção mundial da Ford nomeou o brasileiro Marcos de Oliveira para a presidência da companhia no País e no Mercosul a partir de 1º de dezembro. O atual presidente, Barry Engle, no cargo há um ano e dois meses, foi chamado às pressas para compor o grupo que administra a maior crise da empresa nos Estados Unidos. A operação brasileira também passou por crise profunda, mas conseguiu recuperar-se e hoje é uma das poucas filiais do grupo a operar com lucro. Em nota, a montadora informou que Engle contribuiu com a operação da Ford na América do Sul, tendo trabalhado no Brasil em duas ocasiões. Entre 2001 e 2003, período em que a companhia começou o processo de recuperação, ele era diretor de vendas e marketing ao lado de Antonio Maciel Neto, presidente que Engle sucedeu em setembro do ano passado. "Sua experiência e liderança serão relevantes no plano de reestruturação da Ford na América do Norte", diz a nota. Engle se reportará a Mark Fields, presidente da Ford nas Américas e encarregado de conduzir o plano que prevê fechamento de fábricas e demissão de 40 mil trabalhadores até 2008. Marcos de Oliveira iniciou sua carreira na Visteon Brasil, fabricante de autopeças que no passado pertenceu à Ford. Depois, chefiou as operações da Ford na África do Sul e no México. Atualmente é diretor-executivo na área de desenvolvimento de produto nos EUA. No Brasil, a empresa não soube dar alguns detalhes sobre Oliveira, como sua idade e a cidade onde nasceu, nem há quanto tempo está fora do País, demonstrando que o anúncio pegou de surpresa a filial brasileira. Oliveira se reportará a Dominic DiMarco, diretor-executivo para Canadá e América do Sul. A Ford teve prejuízo mundial de US$ 5,8 bilhões no terceiro trimestre. No ano, acumula perdas de US$ 7,2 bilhões, ante lucro de US$ 2 bilhões no período de janeiro a setembro de 2005. O grupo teve prejuízos nos EUA, na Europa, África e Ásia/Pacífico. A única região em que ganhou dinheiro no período foi na América do Sul, onde o Brasil participa com quase 70% das vendas. O lucro da Ford na América do Sul foi de US$ 222 milhões no terceiro trimestre, mais que o dobro do obtido em igual período de 2005. No ano, a operação contabiliza lucro de US$ 451 milhões e caminha para o terceiro ano seguido de resultados positivos. Em 2005 a América do Sul teve lucro de US$ 389 milhões e, em 2004, de US$ 140 milhões. Antes disso, foram quatro anos consecutivos no vermelho. Já nos EUA, a Ford está cada vez mais pressionada pelas marcas asiáticas. No ano passado a marca perdeu o posto de segunda maior fabricante mundial de veículos para a japonesa Toyota, que agora ameaça a General Motors no posto de número um. Novo produto A recuperação da Ford no Brasil começou com a inauguração da fábrica da Bahia em 2001, considerada uma das mais modernas do grupo no mundo. Seu sistema de produção conjunta com fornecedores é copiado por outras unidades mundiais. Na Bahia são produzidos os modelos Fiesta e EcoSport, que tiveram grande aceitação no mercado. Atualmente, é uma das poucas fábricas de carros a operar em plena capacidade. Apesar dessa situação, o grupo optou por investir na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em vez de ampliar a filial baiana. Ameaçada de fechar as portas após a abertura da fábrica de Camaçari, a unidade do ABC foi reestruturada e perdeu mais de 2 mil postos de trabalho. No ano passado, a empresa anunciou R$ 300 milhões para a produção de um carro compacto com o qual espera ganhar fatia das vendas no segmento de populares. Hoje, apesar do resultado financeiro positivo, a marca não consegue passar dos 12% de participação no mercado.