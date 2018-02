Ford oferecerá pacotes de demissão a 75 mil funcionários nos EUA A Ford Motor Co. anunciou hoje planos de oferecer pacotes de incentivo à demissão a todos os 75 mil funcionários pagos por hora nos EUA. O plano faz parte de uma reestruturação maior que será anunciada amanhã para cobrir os grandes prejuízos do setor. As mudanças na companhia incluirão cortes de pessoal assalariado e custos em 30%, além de levar adiante decisões de fechar algumas fábricas, segundo fontes do setor. O plano inicial proposto para a recuperação da Ford na América do Norte, conhecido como Way Forward, anunciado em janeiro passado, previa a eliminação de 30 mil empregos de funcionários pagos por hora, ou cerca de 36% do total de empregados nos EUA registrados nesses termos, além do corte de mais 4 mil vagas assalariadas até 2012. A empresa anunciou recentemente prejuízo de US$ 1,1 bilhão na América do Norte durante o primeiro semestre do ano, incluindo US$ 797 milhões em perdas no segundo trimestre. A decisão da Ford de oferecer planos de incentivo à demissão veio à tona em meio à crise do setor automotivo enfrentado em Detroit por duas gigantes do setor na América do Norte: Ford e General Motors. A GM recentemente cortou parte da força de trabalho paga por hora (95 mil pessoas), que agora representa somente 29% em comparação com o que era em 1996, segundo dados da empresa. Há semanas, a Ford vem mantendo negociações com os funcionários, aprovadas somente esta semana, segundo dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Automotivos (UAW). Cerca de 6.500 funcionários pagos por hora já aceitaram os pacotes, número que deverá aumentar para 10 mil até o final do ano, segundo dirigentes da Ford. A porta-voz da Ford, Becky Sanch, negou-se a dar mais detalhes sobre os novos planos da montadora. As informações são da Dow Jones