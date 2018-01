Ford planeja investir até US$ 9,2 bi no México, diz jornal A Ford Motor planeja investir até US$ 9,2 bilhões no México, nos próximos seis anos, por meio do plano de reestruturação Caminho Adiante (Way Forward), de acordo com reportagem publicada hoje no Oakland Press. Segundo um documento da Ford, obtido pelo jornal norte-americano, poderão ser criados até 150 mil empregos diretos e indiretos no México. Além disso, a montadora também levaria boa parte de seus fornecedoras de autopeças para o México. O documento cita custos fixos menores e veículos de melhor qualidade como razões para o investimento, fatores que devem acelerar a execução do plano de reestruturação. O Oakland Press diz que duas fontes confirmaram a validade do documento, preparado para uso interno. "Não comentamos especulações", afirmou Said Deep, porta-voz da Ford. Quando questionado sobre se a montadora planeja investimentos futuros no México, ele respondeu: "Não estamos anunciando nada". Atualmente, a Ford tem duas fábricas de montagem no México. A unidade de Hermosillo emprega 1.800 funcionários e é uma das melhores da companhia em termos de eficiência e qualidade. Em discurso proferido hoje, em Washington, o presidente da Ford Américas, Mark Fields, conclamou os membros do setor automobilístico e do governo a encontrarem soluções para as problemáticas montadoras norte-americanas. "O que pedimos de nossos parceiros da indústria e do governo? Não pedimos a ninguém para ajudar-nos sozinho ou para ajudar a nós unicamente. Nada de esmolas. Nada de pacotes", afirmou Fields. "Mas - tendo tomado os passos para ajudarmos a nós mesmos - achamos que é importante estarmos juntos para enfrentar os desafios externos que afetam tantos negócios norte-americanos". Em janeiro, a montadora anunciou os detalhes de sua reestruturação. A companhia pretende cortar 30 mil trabalhadores operacionais e fechar doze fábricas até 2012, paralelamente à abertura de unidades novas e de baixo custo. A companhia já nomeou seis fábricas que deve fechar até 2008 e informou que pretende fazer com que suas deficitárias operações na América do Norte voltem à lucratividade no ano que vem - a companhia teve prejuízo de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre na região. Se a Ford levar adiante o plano divulgado pelo jornal, será um investimento monumental no México e uma mudança dramática para a companhia, que tem perdido participação de mercado nos EUA e tenta crescer em mercados emergentes. O plano de crescimento da Ford apóia-se, maciçamente, na expectativa de crescimento em mercados como Rússia, China e Índia. As informações são da Dow Jones.