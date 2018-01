Ford planeja investir US$ 9,2 bi no México até 2012 A Ford pode investir US$ 9,2 bilhões no México até 2012, aproveitando a mão-de-obra barata naquele país, como parte do plano de recuperar seus ganhos no mercado norte-americano. As informações são do jornal The Oakland Press, que cita um documento confidencial da empresa, fornecido por um empregado descontente. Segundo o jornal, os investimentos poderiam criar até 150 mil empregos no México na próxima década.