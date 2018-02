Ford reduz produção de veículos em 21% na América do Norte A Ford Motor Co. anunciou corte de 21% na produção de veículos na América do Norte, com o objetivo de diminuir os estoques de diversos modelos. Com isso, a companhia pretende também reduzir a pressão dos incentivos de venda e dos custos menores oferecidos aos revendedores. A montadora norte-americana vai produzir menos 168 mil unidades no quarto trimestre na comparação com igual período em 2005. No ano, a empresa agora espera produzir 3,05 milhões de veículos na região, incluindo 1,13 milhão de carros e 1,91 milhão de caminhões. O volume representa queda de 9% ante os níveis de 2005. A Ford afirmou que detalhes sobre ações adicionais serão anunciados em setembro. Ontem, a ação da montadora fechou em baixa de 1,09% na bolsa de Nova York, cotada em US$ 8,17. As informações são da Dow Jones.