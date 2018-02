Ford sobe com reportagem sobre interesse na aliança Renault/Nissan As ações da Ford Motor saltavam quase 4% esta manhã em Nova York, com os investidores reagindo a uma reportagem publicada pelo Wall Street Journal informando que a montadora está interessada em juntar-se à aliança entre a Renault e a Nissan Motor. O executivo-chefe da empresa norte-americana, Bill Ford, sondou recentemente o brasileiro Carlos Ghosn, executivo-chefe da Renault/Nissan, acerca da possibilidade de uma parceria, segundo o jornal. A Renault/Nissan está atualmente em negociações com a General Motors Corp. sobre uma possível aliança - uma decisão é esperada para outubro. O executivo-chefe da GM, Rick Wagoner, disse recentemente que a companhia continua focada em seu próprios esforços de reestruturação e deixou o processo de negociações com a Renault/Nissan a cargo de uma equipe pequena. Segundo o porta-voz da Ford, Oscar Suris, a empresa não comenta as especulações em torno dos planos de Bill Ford sobre alianças. Representantes da Renault/Nissan não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. Nas últimas semanas, Bill Ford expressou interesse numa possível aliança com outra montadora e a companhia está conduzindo atualmente uma revisão interna de seus ativos com o objetivo de traçar estratégias futuras. As ações da empresa subiram cerca de 25% nos últimos 30 dias desde o anúncio da aceleração dos seus esforços de reestruturação na América do Norte, concentrados no plano Way Forward, lançado em janeiro. A Ford vai divulgar uma atualização abrangente de seu processo de reestruturação em meados do próximo mês. Na semana passada, a montadora deu um sinal de sua agenda, dizendo que vai reduzir a produção de veículos na América do Norte no quarto trimestre deste ano em 21%. As informações são da Dow Jones.