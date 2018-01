Fórum de Davos fará encontro em São Paulo O Fórum Econômico Mundial (FEM) realizará nos dias 5 e 6 de abril um encontro em São Paulo sobre os caminhos para reforçar a presença na economia global da América Latina, a grande ausente da edição deste ano do evento, encerrada ontem na cidade suíça de Davos. Durante a reunião, à qual devem comparecer cerca de 250 empresários, políticos e representantes da sociedade civil, se discutirá sobre como tirar o máximo proveito econômico e social das mudanças políticas observadas na região. Sob o título geral de A construção de uma América Latina mais forte na economia global, sua agenda inclui reuniões sobre o valor do crescimento econômico, da igualdade social, do respeito ao meio ambiente e da diversidade cultural.