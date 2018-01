Frankfurt fecha em alta de 0,11%; Milão -0,41% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 6,14 pontos (0,11%), em 5.672,92 pontos. Traders disseram que a Bolsa de Frankfurt espelhou a volatilidade verificada no mercado de ações dos EUA. "O mercado está um pouco sem direção neste momento. Os investidores estão cautelosos demais para comprar, mas ainda não estão prontos para vender", afirmou um trader. Ele acrescentou que os movimentos laterais são uma oportunidade saudável para o mercado tomar fôlego antes de buscar novamente o patamar dos 5.700 pontos e que o DAX tem nível de suporte em 5.550 pontos e de resistência em 5.600 pontos. As ações da Infineon subiram 1,93%, ainda em reação às alta dos preços dos chips de memória DRAM. As da empresa de resseguros Hannover Re (Hannover Rückversicherung) caíram 1,59%, depois de a empresa oferecer uma projeção conservadora para as renovações de apólices. Outros destaques do pregão foram Deutsche Telekom (+1,40%) e Deutsche Bank (+1,28%). No setor siderúrgico, as ações da ThyssenKrupp caíram 1,70%. Traders disseram que as atenções do mercado nesta quarta-feira deverão se concentrar na assembléia extraordinária dos acionistas da Allianz (cujas ações subiram 0,53% hoje).. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 151 pontos (0,41%), em 36,711 pontos. O comportamento do mercado foi determinado pelo desempenho das ações dos bancos, que caíram devido à realização de lucros, depois dos ganhos recentes (Unicredito Italiano -1,55%, Capitalia -0,79%, Intesa -1,52%. No setor de tecnologia, as ações da FastWeb subiram 5,03%, depois de a norte-americana FMR (que controla os fundos de investimento Fidelity) anunciar que sua participação na empresa italiana cresceu de 2,25% para 5%. Outros destaques do pregão foram Pirelli (+4,75%) e Telecom Italia (+2,19%).