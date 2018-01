Frankfurt fecha em alta de 0,12%; Milão +0,25% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax-30 em alta de 7,09 pontos (0,12%), para 5.801,04 pontos, depois de ter recuperado as perdas intraday, ocorridas após a fraca abertura de Wall Street, segundo traders. "O Dax está completamente, excessivamente, comprado", disse um trader. Ele observou que as expectativas dos investidores para o Dax estão muito elevadas, assim como a acentuada alta das ações da E.On, apesar da companhia ter anunciado uma oferta para compra da espanhola Endesa, por ? 29,1 bilhões. "Isso seria impossível dois anos atrás", disse esse trader, acrescentando que uma correção está pendente e que poderá levar o Dax para baixa, para ao redor dos 5.500 pontos. As ações da E.On subiram 2,34%. As ações da Infineon recuaram 0,61%, em linha com a fraqueza do índice de semicondutores SOX, da Filadélfia. Entre as empresas que divulgaram balanços, as ações da MAN subiram 3,66%, impulsionadas pela perspectiva otimista para 2006. As ações da Henkel caíram 1,21%. As ações da Deutsche Börse avançaram 0,49%, sustentadas pelas expectativas de um forte resultado em 2005, que seria divulgado após o fechamento do mercado. Em Milão, o índice S&P/MIB fechou em alta de 94,00 pontos (0,25%), para 37.688 pontos. Traders disseram que as muitas especulações de consolidação ajudaram a dar impulso as ações, e desta vez não apenas no setor bancário. As ações da Enel subiram 1,79%, depois da companhia ter dito que está buscando um possível acordo com a Electrabel, uma unidade da francesa Suez. A investida da alemã E.On pela espanhola Endesa colocou em evidência o potencial de consolidação do setor de energia na Itália, levando as ações da AEM a fecharem em alta de 1,92%. No setor bancário, as ações da Capitalia caíram 2,81%, depois que o Banca Intesa negou que estivesse negociando uma fusão com o banco. As ações do Banca Intesa subiram 2,60%.