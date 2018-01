Frankfurt fecha em alta de 0,13% e Milão recua 0,18% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 7,52 pontos (0,13%), em 5.657,12 pontos. O mercado se recuperou da queda de ontem, mas o volume foi reduzido. "Enquanto o nível de 5.530 a 5.550 pontos se sustentar, o índice provavelmente vai continuar a subir, na direção dos 5.865 pontos e em seguida para 6 mil pontos", comentou o analista Michael Punzet, da LRP. As ações da Lufthansa subiram 1,91%, depois de a revista Börse Zeitung divulgar relatório no qual os analistas do Citigroup dizem que a perspectiva da empresa é melhor do que a da maioria de suas concorrentes. As do DePfa Bank subiram 3,95%, recuperando-se das quedas recentes. Operadores disseram que na próxima semana as atenções do mercado estarão voltadas para informes de resultados de empresas, como Puma e Hannover Re. Nesta semana, o DAX acumulou uma alta de 0,17%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 64 pontos (0,18%), em 36.408 pontos. "Este é um mercado muito forte. Estão fazendo de tudo para fazê-lo recuar, mas ele está resistindo", comentou um operador. Entre as ações mais negociadas, as da Telecom Italia subiram 0,26%, as do Unicredito Italiano caíram 0,73%, as da Enel recuaram 0,88% e as da Luxottica avançaram 1,77%. Os analistas do BNL disseram que o mercado está posicionado para subir na próxima semana, depois de o S&P-Mib ter sustentado o nível de suporte de 36.200 pontos. Na semana, o S&P-Mib acumulou uma queda de 0,8%.