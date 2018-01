Frankfurt fecha em alta de 0,43%; Milão sobe 0,81% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 24,88 pontos (0,43%), em 5.789,25 pontos. Durante o pregão, o DAX alcançou a máxima histórica de 5.796,79 pontos. Traders disseram que o comportamento do mercado ao longo do dia espelhou o das Bolsas dos EUA, sem que os investidores proporcionassem qualquer direção. "O sentimento é positivo, mas não muito; ainda há muitos céticos no mercado", disse um trader. As ações da DaimlerChrysler caíram 3,51%, depois de a empresa divulgar resultados. As da Deutsche Post recuaram 2,21%, depois de vários analistas rebaixarem sua recomendação, em reação a seu informe de resultados. As da Lufthansa perderam 1,14%, devolvendo parte dos ganhos recentes. As da BASF subiram 0,05%, depois de a empresa negar rumores de que estaria para fazer um alerta de queda nos lucros. Traders disseram que nesta sexta-feira o mercado estará atento ao informe de resultados da Schwartz Pharma e aos indicadores norte-americanos (o índice de preços ao produtor de janeiro e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan). Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 301 pontos (0,81%), em 37.234 pontos. O mercado acompanhou a alta das Bolsas dos EUA. As ações do setor de energia caíram, depois de a autoridade européia antitruste anunciar uma multa à ENI (ENI -0,13%, Enel -0,25%, Snam Rete Gas -0,08%). As ações do setor financeiro voltaram a subir, em meio a especulação sobre consolidação no setor (Unicredito Italiano +2,51%, Capitalia +3,24%).