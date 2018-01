Frankfurt fecha em alta de 0,96%; Milão sobe 0,67% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice DAX-30 em alta de 54,86 pontos (0,96%), para 5.756,33 pontos, sustentado por um novo fluxo de liquidez que surgiu à tarde, disseram operadores. "O Dax parece estar se movendo de forma independente dos mercados norte-americanos", disse um operador. Essa resistência a Wall Street é um sinal positivo para o Dax, disse outro operador, acrescentando que "o mercado quer ver o (índice) alcançar o nível dos 6 mil pontos", nas próximas semanas. Entre as blue chips (papéis de maior peso), as ações da Volkswagen subiram 5,18% e ficaram em segundo lugar entre as mais negociadas do dia, impulsionadas pelos comentários positivos de analistas, após o forte resultado financeiro registrado em 2005. As ações das demais montadoras também subiram: DaimlerChrysler (+4,08%) e BMW (+2,63%). As ações da Deutsche Telekom, as mais negociadas do dia, fecharam em alta de 0,22%. Milão Em Milão, o índice MIB-30 fechou em alta de 246 pontos (0,67%), para 36.964 pontos, sustentado pelos ganhos da blue chip Fiat e ações do setor bancário e de seguros, disseram operadores. As ações da Fiat fecharam em alta de 2,09%. No setor bancário, destaque para as ações do Banca Intesa, que subiram 1,32%. Na área de seguros, as ações da Generalli fecharam em alta de 1,27% e as da Mediolanum avançaram 0,78%. As ações de empresas do setor de energia mantiveram o movimento de alta, ajudadas pela escassez de gás da Rússia (Eni, +1,25%; e Enel, +0,55%).