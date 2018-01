Frankfurt fecha em alta de 1,05%; Milão sobe 1,03% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax-30 em alta de 61,02 pontos (+1,05%), para 5.862,06 pontos, sustentada principalmente pelo forte desempenho de suas ações blue chips, disseram traders. Outro razão foi a abertura positiva de Wall Street. "Mas o mercado está excessivamente comprado e qualquer fraqueza significativa no impulso de alta não seria uma surpresa", disseram analistas do HVB. As ações da RWE subiram 4,11% em meio a rumores de planos de aquisição. As ações da Siemens subiram 2,34% e as da ThyssenKrupp avançaram 2,27%, ambas impulsionadas pela notícia de que o consórcio Transrapid - composto pelas duas empresas - vai ampliar a linha existente do trem de alta velocidade de Xangai em 160 km. As ações da TUI caíram 1,22%, pressionadas pelas preocupações geradas pelo avanço da gripe aviária na Europa. Nesta quinta-feira, o mercado estará atento a divulgação da pesquisa de sentimento empresarial Ifo, na Alemanha. Alta em Milão Em Milão, o índice MIB/S&P fechou em alta de 388 pontos (+1,03%), para 38.076 pontos, sustentado pelos ganhos das ações do setor de financeiro, de acordo com traders. As ações do setor bancário deram seqüência ao movimento de alta, inspirado pelo potencial de uma onda de consolidação (Capitalia +2,49%, Unicredito +2,24%, Sanpaolo IMI +2,27% e Banca Intesa +1,52%). As ações da Enel fecharam em alta de 2,51%, uma vez que a oferta da alemã E.On pela espanhola Endesa continua a alimentar especulações de uma consolidação adicional no setor de energia na Europa.