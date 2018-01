Frankfurt sobe 0,15% com interesse do Citibank em bancos A Bolsa de Frankfurt opera em alta modesta esta manhã, na contramão dos demais mercados de ações na Europa. Os papéis dos bancos lideram o movimento de valorização na Bolsa alemã, impulsionados pela confirmação de que o Citigroup está interessado em adquirir operações na Alemanha. Os papéis do Commerzbank, segundo maior banco alemão, já subiram mais de 3% hoje; e os do Deutsche Postbank, o maior banco em termos de clientes, ganharam 1,9%. Às 8h42 (de Brasília), o índice Xetra-DAX subia 0,16%. A Bolsa de Londres caía 0,38% no mesmo horário e a Bolsa de Paris recua 0,17%. As informações são da Dow Jones.