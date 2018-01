Frankfurt talta de 0,11% com realização; Milão +0,45% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 6,23 pontos (0,11%), em 5.795,48 pontos. O DAX chegou a subir a 5,812 pontos, nível mais alto do ano, mas recuou no fim do pregão devido à realização de lucros, depois da divulgação do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA. Analistas disseram esperar que o mercado alemão vá continuar a subir nas próximas semanas, num ritmo de "dois passos adiante, um para trás", com os preços baixos do petróleo e a alta do dólar frente ao euro devendo impedir uma correção mais acentuada. As ações da Lufthansa caíram 1,36%, em reação à alta dos preços do petróleo e devido ao temor dos efeitos da gripe aviária. As da Heidelberger Drücksmaschinen caíram 1,15%, em reação a informes de que o Citigroup vendeu 1,3 milhão de ações da empresa. Traders disseram que no começo da próxima semana o mercado estará atento aos informes de resultados de empresas como Schering, Man e Henkel. Nesta semana, o DAX acumulou uma alta de 0,95%. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 167 pontos (0,45%), em 37.401 pontos. Traders disseram que a alta foi liderada pelas ações dos bancos e por Fiat, cujas ações subiram 2,75%, depois de os dados de vendas de veículos novos na Europa mostrarem um bom desempenho das vendas do modelo Punto. No setor financeiro, as ações do Intesa subiram 2,37%, as do Fideuram avançaram 2,60% e as do Capitalia tiveram um ganho de 2,89%, em meio a especulações de mais fusões no setor. As da Autostrade caíram 0,54%, depois da divulgação de seu informe de resultados. Na semana, o S&P-Mib acumulou uma alta de 1,86%.