Fraude envolve ações da Petrobras custodiadas pelo BB O Ministério Público Federal (MPF), no Rio, informou hoje que as ações da Petrobras que eram alvo de uma operação de venda fraudulenta eram custodiadas pelo Banco do Brasil (BB). Segundo o Ministério, a quadrilha era composta por um gerente do BB, um hacker, funcionários de cartórios e advogados. A ação desse grupo estava concentrada sobre 42 acionistas com cotas que somavam R$ 120 milhões. Por meio de comunicado, o MPF informou que as fraudes eram realizadas com a "confecção e uso de documentos de identificação pessoal e procurações falsificadas que permitiriam aos criminosos se passarem por procuradores dos acionistas junto ao Banco do Brasil e corretoras de valores mobiliários, com o objetivo de vendê-las". Ainda segundo a nota, havia participação de funcionários de cartórios de São Paulo, Rio e Paraná. "Causa assombro a facilidade com que a quadrilha obtinha essas falsas procurações e reconhecimentos de firma junto a cartórios do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É necessário maior rigor na fiscalização e apuração de desvios funcionais no âmbito dessas unidades", afirma o procurador da República, Fábio Seghese, por meio do comunicado. De acordo com o MPF, assim que forem denunciados, os membros da quadrilha poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha.